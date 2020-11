Covid in Umbria, il dramma dei parrucchieri: "Siamo aperti ma è come se fossimo chiusi, clienti in calo fino al 90%"

12 novembre 2020 a

a

a

Calo dei clienti del 50% con punte fino al 90. La fotografia di un settore, quello dei parrucchieri che in Umbria conta circa 1.800 attività, è proprio questa. In mezzo al dramma di chi ha dovuto abbassare la saracinesca c’è quello dei comparti che sono stati risparmiati dalle chiusure ma che stentano ad andare avanti anche in considerazione del divieto di spostamento da Comune a Comune nella zona arancione in cui rientra l’Umbria.

Nuovo Dpcm, la bozza: ecco le misure fino al 3 dicembre. Coprifuoco dalle 22 alle 5

"Da un lato - spiega la responsabile di categoria della Cna Marina Gasparri - il governo ha riconosciuto ai parrucchieri l’importanza del loro lavoro e soprattutto dei protocolli di sicurezza che hanno messo in atto; d’altro però il divieto di spostamento da un comune all’altro è una pesantissima limitazione all’attività della categoria”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.