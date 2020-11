Glocal Economic Forum: Perugia diventa capitale dell'internazionalizzazione: segui qui la diretta

Oggi il digital event organizzato da ESG89

Perugia diventa per un giorno capitale dell'internazionalizzazione. Oggi, venerdì 13 novembre 2020, dalle 10 alle 20, si ritroveranno nel digital event organizzato da ESG89, istituzioni locali e nazionali, istituti bancari e finanziari, illustri imprenditori, export manager, economisti, giornalisti, professionisti e docenti universitari per offrire un contributo unico al dibattito sul tema attualissimo: strategie di internazionalizzazione. Su questa pagina può essere seguita la diretta streaming dell'evento.

Il Glocal Economic Forum 2020, infatti, concentra la discussione sulle trasformazioni che il settore ha avuto e su quelle che si avranno a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid. Internazionalizzazione come visione, come opportunità e come sostenibilità.

