Covid in Umbria, nuovo record di positivi con +783 in 24 ore su 5.824 tamponi. Scendono ancora i ricoveri (-4), otto i morti

Nuovo record di positivi in Umbria nel bollettino aggiornato alle 8 del 12 novembre: sono 783 i nuovi contagi. C'è anche il record dei tamponi effettuati in 24 ore: 5.824. Si alza di tre punti percentuali rispetto al giorno precedente il tasso di positivi sui test: 13,4%. Sono otto i decessi nell'ultimo giorno monitorato: i morti dall'inizio della pandemia salgono a quota 226. Balzo dei guariti: +325. Scendono per il secondo giorno consecutivo i ricoveri di contagiati, che passano da 427 a 423 in un giorno..Cresce di una unità la rianimazione, a quota 69 (Covid) su 117 letti di terapia intensiva complessivi attivati. alla data dell'11 novembre. Siamo al 59,9% di saturazione (soglia di allerta al 30%). Gli attualmente positivi salgono a quota 10.789, i casi totali dall'inizio dell pandemia sono 17.036. Gli isolamenti totali arrivano a 11.656 (+370)

