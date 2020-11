Terni, tecnici al lavoro per l'ospedale da campo da 20 posti letto per l'emergenza Covid

12 novembre 2020 a

A Terni, nel corso della mattinata di giovedì 12 novembre, è stato effettuato un sopralluogo nei pressi del pronto soccorso del Santa Maria dove sarà allestito un ospedale da campo. I lavori avranno inizio da sabato 14 novembre per terminare nel giro di 48 ore al massimo. La struttura sanitaria, realizzata dalla Croce Rossa su iniziativa della Protezione Civile nazionale, potrà accogliere fino a 20 posti letto che, se necessario, potranno arrivare fino a 24. Dopo Nuoro, Terni è la seconda città in Italia ad ospitare una maxi tenda di questo tipo. L’obiettivo è quello di decongestionare l’azienda ospedaliera ternana per affrontare al meglio l’emergenza Covid.

