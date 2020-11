Università di Perugia, Vincenzo Talesa candidato unico per il dipartimento di Medicina e Chirurgia

12 novembre 2020 a

Il professor Vincenzo Talesa è candidato unico alla guida del neo dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia. Dopo la scadenza, lunedì 9 novembre, dei termini di presentazione della domanda è stata ufficializzata, nel sito dell’ateneo, il nome in corsa alle prossime elezioni. Lo scrutinio, su decreto del decano Paolo Puccetti, si svolgerà il 30 novembre nell’aula magna del dipartimento. Il direttore eletto rimarrà in carica per un triennio accademico, ovvero fino alla fine del 2022.

Scontato a questo punto l’esito della votazione e sembrano anche certi i nomi dei due vice: i professori Mearini e Ambrosi. Il dipartimento, si ricorda, è nato ufficialmente il primo novembre 2020 dalla fusione dei tre dipartimenti precedenti. Nei prossimi due mesi spetterà al nuovo direttore rendere operativo, dal primo gennaio, il nuovo organo dopo un anno di transizione per arrivare così al progetto voluto dal rettore Maurizio Oliviero, già oggetto del suo programma elettorale. Nel dipartimento convergono circa 250 persone tra docenti, studenti e personale amministrativo. Un capitolo nuovo, dunque, che dovrà essere declinato in diverse correzioni statutarie per rispondere alle aspettative.



