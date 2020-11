Bernardo Lanzetti, la voce della Pfm e il video all'Hangar MaMo: lo spazio creato dall'artista perugino Massimiliano Donnari

12 novembre 2020 a

Bernardo Lanzetti, fondatore di Acqua Fragile, voce della Premiata Forneria Marconi, torna con la sua vox impossible nel nuovo video di Gente nervosa, brano del 1981 che ha dato il titolo all'album, il quarto da solista, pubblicato dalla Cbs e che nella versione internazionale si intitola Everybody wants credit. Nel video 2020 di Gente nervosa, oltre alla voce, affascina una performance trascinante e divertentissima. Anche grazie alla particolarissima location, ovvero l'Hangar MaMo. Creato dall’artista perugino Massimiliano Donnari, è uno spazio per esposizioni, set fotografici, studio televisivo, location perfetta per artisti. E infatti Bernardo Lanzetti pare giocare con i personaggi raffigurati nelle opere del pittore perugino al punto da indossare gli abiti dai colori sgargianti che richiamano le tonalità care a Donnari. Il tutto conferisce raffinatissima ironia sia alla narrazione filmica che musicale.



