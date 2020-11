Foligno, 16 migranti lasciano il centro di accoglienza

12 novembre 2020 a

Sedici migranti si sono allontanati dal centro di accoglienza di Colfiorito. Si tratta di uomini provenienti da vari paesi africani e mediorientali di cui non si hanno più notizie da diversi giorni. A darne notizia il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini e l’assessore ai servizi sociali Agostino Cetorelli dopo che la Prefettura di Perugia ha comunicato all’area Diritti di cittadinanza di aver emesso 16 decreti di revoca del programma di accoglienza a motivo della loro fuoriuscita dalla struttura di Colfiorito, località piani di Ricciano. L’Arci solidarietà ha riferito all’Ufficio Territoriale di Governo che ciascun soggiornante non è rientrato all’interno del Centro Straordinario di accoglienza dopo diversi giorni. Duro il commento di Zuccarini: "Non si può accettare che questi soggetti vaghino per il nostro territorio senza certezze del proprio stato di salute e soprattutto mettendo a rischio quello degli altri".

