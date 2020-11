Covid, a Perugia contro la movida molesta tornano le transenne in centro storico, pronta l'ordinanza. In campo squadre anti assembramenti

Ale.Ant. 12 novembre 2020 a

Contro la movida molesta tornano le transenne in centro storico. Le mini zone rosse interesseranno le scalette del Duomo, quelle di Palazzo dei Priori sotto la sala dei Notari e alle logge di Braccio. Il Comune di Perugia sta lavorando a una nuova ordinanza. Un provvedimento in questo senso era già stato adottato le scorse settimane. Ma l'aumento esponenziale dei contagi (2.347 gli attualmente positivi in città) ha spinto Palazzo dei Priori a rilanciare l'atto. Se ne è parlato martedì nella riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura. Il Comune di Perugia ha anche messo in campo squadre di volontari della Protezione civile in centro e nei parchi per disincentivare gli assembramenti, in particolare da parte dei giovani.

