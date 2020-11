Incendio in un silo pieno di segatura, vigili del fuoco in azione a Torgiano

12 novembre 2020 a

a

a

Tre squadre dei vigili del fuoco di Perugia sono intervenute in un'azienda di Miralduolo, alle porte di Torgiano, per domare l'incendio che si è sviluppato in un silo contenente della segatura. L'allarme è scattato poco prima delle 4 di giovedì 12 novembre ei pompieri arrivati ​​dalla sede centrale di Perugia sono dovuti intervenire in forze. Oltre a potenti autopompe e ad altri mezzi specifici è stata impiegata anche con un'autoscala per operare con maggiore efficienza con l'obiettivo di tenere sotto controllo le fiamme ed evitare che l'incendio si propagasse anche ad altre strutture dell'azienda. L'operazione si è protratta anche dopo l'alba.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.