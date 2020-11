Covid in Umbria, niente dispositivi di protezione, manca la pubblicazione dell'accordo: slitta l'operazione tamponi dei medici

Ale.Ant. 12 novembre 2020 a

Niente tamponi da parte dei medici di base. Ancora. Niente tracciamenti. Dovevano partire da ieri, mercoledì 11 novembre, “ma l’accordo non è stato ancora pubblicato sul Bur e non sono stati ancora inviati i dispositivi di protezione individuale agli stessi operatori”, fa sapere Maurizio Lucarelli, dell’intersindacale medica, che non ha siglato l’accordo su base regionale. Conferma il presidente dell’ordine provinciale dei medici di Perugia, Graziano Conti.Non sono neanche arrivati i 90 test antigenici da distribuire. L’accordo prevede l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da effettuare nei prossimi due mesi per appuntamento ed in condizioni di massima sicurezza per tutti, nei propri studi o preferibilmente in sedi individuate dalla Protezione Civile o dai Comuni o dalle Asl e rivolte ad una popolazione ben precisa: contatti stretti asintomatici individuati dal medico o dal dipartimento di Igiene e prevenzione e contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento.

