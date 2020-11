Covid in Umbria, le scuole medie restano chiuse: stanziati quattro milioni di contributi per le famiglie

Ale.Ant. 12 novembre 2020 a

Scuole medie chiuse almeno per un'altra settimana. Didattica a distanza fino al 21 novembre incluso. Decisa la proroga di sette giorni dell'ordinanza regionale dell'Umbria in scadenza il 14 novembre. E' quanto stabilito dalla giunta di Palazzo Donini ieri, che ha varato anche un pacchetto di incentivi per le famiglie da quattro milioni di euro proprio per sostenere i costi della "dad". L'ordinanza, che scade il 14 novembre, sarà prorogata per altri sette giorni. Alla scadenza dei quali verrà fatta una valutazione dei dati epidemiologici del momento per decidere se prorogare ancora o farla decadere. In questo ultimo caso, stando alle attuali restrizioni decise su base nazionale (area arancione), gli studenti umbri del primo ciclo didattico potranno tornare in classe. Ma fino ad allora lezioni da casa via pc o smartphone. C’è la proroga di "almeno una settimana", ha annunciato la governatrice, Donatella Tesei ieri a Umbria tv. Il cuore verde, pur essendo passato da zona a gialla a zona arancione, non aveva prima e non ha ora obblighi di didattica a distanza per le scuole medie. Alla fine delle scorso mese è stato introdotto un provvedimento regionale più restrittivo rispetto alle norme nazionali. Si tratta dell'ordinanza 69 del 30 ottobre scorso, in base alla quale - recita l'articolo 1 - A decorrere dal 3 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020 le attività delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie sono realizzate attraverso la didattica a distanza riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori, ove previsti dai rispettivi ordinamenti del ciclo didattico, e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali".

Ieri mattina Palazzo Donini ha deciso di stanziare quattro milioni di euro in supporto della didattica a distanza delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Soldi che si tradurranno in un contributo di 200 euro per i ragazzi delle scuole primarie, di 400 euro per gli iscritti alla secondaria di primo grado e di 500 per la secondaria di secondo grado. “Grazie a questi interventi” ha spiegato l’assessore regionale alla scuola, Paola Agabiti “puntiamo a dare un segnale di vicinanza da parte dell’istituzione regionale al mondo della scuola e ad assicurare un aiuto concreto alle famiglie in questa difficile fase emergenziale”. La decisione della proroga della dad è stata presa dopo aver informato l’ufficio scolastico regionale. La dirigente Antonella Iunti - pur prediligendo la didattica in presenza (con il rispetto di tutte le norme anti Covid, ndr) - non commenta in attesa della formalizzazione dell’atto. Ma fa sapere che l’interlocuzione con la Regione è in corso e che “la priorità, quando le condizioni epidemiologiche lo permetteranno, resta il ripristino della didattica in presenza”.

