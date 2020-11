Assisi, svastiche e scritte antisemite al percorso verde

12 novembre 2020 a

a

a

Di nuovo scritte antisemite e svastiche, nella zona del percorso verde tra Assisi e Bastia Umbria, l’ingresso prima del canile, dove ci sono i giochi per i bimbi. Le forze dell’ordine, dopo le indagini del caso, hanno notificato al Comune e alla polizia locale che possono essere ripulite. La segnalazione arriva di nuovo alcuni cittadini, che già nei mesi scorsi avevano notato scritte del genere a Capodacqua e sempre al percorso verde. Naturalmente sono in corso ulteriori indagini per risalire agli autori delle scritte. Quello che preoccupa è il ripetersi di simili atti che nulla hanno a che vedere con la storia della città.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.