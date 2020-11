Gubbio, Rosita Merli torna in tv ai Cuochi d'Italia

12 novembre 2020 a

Questa sera, giovedì 12 novembre, tutti davanti allo schermo sul canale TV8 alle 19.30 per fare il tifo per Rosita Merli. La cuoca di Gubbio vincitrice dell’edizione 2018 di Cuochi d’Italia, con il suo famoso e ineguagliabile friccò di pollo conquistò la giuria, torna in gara con Cuochi d’Italia - All Stars. Durante la puntata di questa sera a sfidarsi saranno quindi Umbria e Trentino, sui fornelli ci saranno i piatti tipici della tradizione culinaria delle due regioni. A condurre la gara ci sarà Cristiano Tomei mentre in giuria siederanno gli chef Giuliano Baldessari e Gennaro Esposito.

