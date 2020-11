Covid in Umbria, secondo ospedale da campo a Terni: è la tenda a pressione negativa della Croce rossa italiana

Ale.Ant. 11 novembre 2020 a

L'ospedale da campo della Croce rossa italiana arriverà in Umbria e sarà montato all'ospedale di Terni, vicino al pronto soccorso. Dopo quello militare già allestito all'ospedale di Perugia, con i primi pazienti in arrivo da giovedì 12 novembre, la Cri conferma la disponibilità dell'ospedale con tenda a pressione negativa, di cui aveva già dato notizia il Corriere dell'Umbria nell'edizione cartacea dell'8 novembre. Anche questa struttura doveva arrivare a Perugia, poi l'invio è stato sospeso perché c'è stato l'approdo dell'ospedale dell'esercito. Ora tuttavia, con la saturazione raggiunta anche all'ospedale di Terni, dove ci sono malati costretti ad attendere in barella nelle corsie - così come a Perugia - si è deciso di destinare la struttura ospedaliera da campo nel secondo ospedale Dea di secondo livello dell'Umbria.

