Covid in Umbria, 515 positivi su 4755 tamponi nelle ultime 24 ore. Dodici morti e 309 nuovi guariti. Per la prima volta calano i ricoveri: -2

Ale.Ant. 11 novembre 2020 a

a

a

Cinquecentoquindici nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 4.755 tamponi, un tasso di incidenza che cresce ma si conferma tra il 9 e il 10% (10,8% mentre il giorno precedente era al 9,2), comunque al di sotto delle medie della settimana scorsa.. Sono i dati del bollettino della Regione Umbria sul fronte Covid aggiornati alle 8 di mercoledì 11 novembre. Il dato record, in positivo, è sui ricoveri: -2, Per la prima volta diminuiscono, passando da 429 a 427, grazie alle dimissioni, soprattutto per l'alto numero dei guariti (309 in un giorno). Ma va considerata anche l'entrata in funzione del sistema dei covid hotel. Crescono di due le rianimazioni: da 66 a 68. Purtroppo si registra un picco di decessi: 12 in 24 ore, uno in media ogni 120 minuti. I morti per Covid in Umbria passano da 206 a 218. Gli isolamenti totali passano da 11.139 a 11.286. Gli attualmente positivi da 10.145 a 10.339 (+194). L'indice di letalità cresce dall'1,31 all'1,34.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.