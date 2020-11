Umbria, Glocal Economic Forum: Perugia diventa capitale dell'internazionalizzazione

Venerdì il digital event organizzato da ESG89. Il presidente Giorgetti: "Importante momento di riflessione"

Perugia diventa per un giorno capitale dell'internazionalizzazione. Venerdì, dalle 10 alle 20, si ritroveranno nel digital event organizzato da ESG89, istituzioni locali e nazionali, istituti bancari e finanziari, illustri imprenditori, export manager, economisti, giornalisti, professionisti e docenti universitari per offrire un contributo unico al dibattito sul tema attualissimo: strategie di internazionalizzazione. Il Glocal Economic Forum 2020, infatti, concentrerà la discussione sulle trasformazioni che il settore ha avuto e su quelle che si avranno a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid. Internazionalizzazione come visione, come opportunità e come sostenibilità: proprio con questi temi si partirà la mattina alle 10 in diretta Fb con i saluti istituzionali e l'introduzione da parte di tre docenti universitari degli atenei di Perugia ed Ancona: Andrea Cardoni, Franco Cotana e Massimo Marotta. A seguire l'intervento di Domenico Mauriello, responsabile Servizio nuovi progetti e internazionalizzazione di Unioncamere che illustrerà i servizi a supporto delle Pmi da parte del sistema camerale italiano. Proseguiremo con gli interventi di Pierfrancesco Gaggi, Head of International Relations at Associazione Bancaria Italiana e di Maria Ines Aronadio, dirigente Ice coordinamento promozione Made in Italy. Paola Liberace, presidente di Vetrya Academy e Marco Crescenzi specialist della piattaforma Ioconosco.it. illustreranno ai partecipanti le opportunità digitali e dei big data per l'internazionalizzazione delle Pmi.

“La terza edizione del Glocal Economic Forum rappresenterà un momento di confronto determinante per quegli imprenditori che popolano i tanti piccoli comuni italiani e che contribuiscono ad evitare lo spopolamento demografico”: a parlare è Giovanni Giorgetti, presidente di ESG89 Group e organizzatore del Forum. “ Una azienda vincente, che esporta nel mondo e che crea valore è la migliore garanzia per evitare la fuga dei nostri giovani all'estero. Siamo pertanto convinti – continua Giorgetti - dell'importanza strategica del tema scelto per sostenere lo sviluppo strutturale della nostra economia e delle aziende che la compongono. Digitale, innovativo, di qualità, globale, dinamico, in rete: così sarà la nuova frontiera della globalizzazione delle nostre imprese e solo con uno grande gioco di squadra si potranno conquistare nuovi e ambiziosi traguardi”. Il Glocal Economic Forum ESG89 ha ricevuto il Patrocinio della Regione dell'Umbria e del Comune di Perugia. Per la diretta facebook: https://www.facebook.com/events/855353838607453 e Youtube https://www.youtube.com/watch?v=b16_qU4YJYU

Mauro Alfonso, amministratore delegato di Simest concentrerà, di seguito, il suo intervento su Export, sostenibilità e digitalizzazione per le Pmi vocate all'internazionalizzazione e sul fare sistema per essere vincenti sui mercati internazionali.

Si proseguirà nel programma con il presidente di Umbria Export, Riccardo Concetti; con Carmela Colaiacovo, vicepresidente di Confindustria Alberghi e di Federturismo Confindustria e con Davide Vecchi, direttore del Gruppo Corriere sul tema scottante degli aeroporti regionali e della loro funzione strategica per lo sviluppo dei territori. La sessione della mattina si concluderà alle 13 con l'intervento del sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano. Nel panel del pomeriggio, con inizio alle 17,30 sempre in diretta Fb (Pagina ESG89) e Youtube e fino alle 20, il programma prevede l'apertura con l'opinionista e giornalista Davide Giacalone. Seguirà l'intervento di Francesca Colaiacovo, presidente di Financo, a seguire Tiziana Crociani patron di Ti Style iT e Domenico Guzzini di F.lli Guzzini. Per una crescita strutturata le aziende necessitano anche di nuova finanza e di management: ecco quindi al Glocal Economic Forum ESG89 gli interventi di Paolo Gambarini, Ceo di Wise Equity e Beppe Ghisolfi vicepresidente Gruppo Europeo delle Casse di risparmio – ESBG. Si proseguirà con l'intervento di Emma Marcegaglia, già presidente di Confindustria, di Eni e della Luiss e da qualche settimana presidente dell'investment club “Luiss Alumni for Growth”. E poi ancora il contributo dell'onorevole ed economista Renato Brunetta e della presidente della Regione dell'Umbria, Donatella Tesei. Concluderà i lavori della terza edizione il senatore Pier Paolo Baretta, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

