Bastia Umbra, lo fermano e gli trovano la droga in auto: denunciato

11 novembre 2020 a

a

a

Nel corso dei numerosi servizi di controllo del territorio programmati per far fronte all’emergenza Covid 19, i carabinieri della stazione di Bettona durante il controllo di un’utilitaria, si sono immediatamente insospettiti dal comportamento impacciato del giovane a bordo; controllando in maniera più accurata l'auto sono stati ritrovati, occultati nel portaoggetti, tre spinelli già confezionati, verosimilmente pronti ad essere ceduti. La successiva perquisizione domiciliare a Bastia Umbra ha permesso di rinvenire ulteriori 71 gr.ammi di hashish, 3 gr ammi di marijuana e la somma contante di euro 130 in banconote di vario taglio. Il giovane al termine delle formalità di rito è stato denunciato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.