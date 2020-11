Assisi: simulano falso incidente per intascare i soldi dell'assicurazione, denunciati in cinque

11 novembre 2020 a

a

a

Pensavano di farla franca truffando la compagnia di assicurazione simulando un incidente stradale, ma per due campani e tre umbri è andata male, perché sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Assisi. I cinque avevano architettato un falso incidente: un tamponamento a catena, con danni alle autovetture e lesioni. Dopo la segnalazione dell'assicurazione, che sin da subito aveva riscontrato delle anomalie nelle dichiarazioni dei coinvolti nel sinistro, è stata avviata l'indagine dei militari. L’obiettivo dei cinque uomini era riscuotere il risarcimento, alcune migliaia di euro, dei finti danni simulando un sinistro stradale mai avvenuto. Tutti e cinque sono stati denunciati per l’ipotesi di concorso in truffa e fraudolento danneggiamento di beni assicurati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.