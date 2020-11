Terni, disturba i clienti di un negozio e aggredisce gli agenti: denunciato dalla polizia

L'uomo è un ternano di 50 anni che ha agito dopo aver abusato di sostanze. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato

Un ternano di 50 anni è stato arrestato dalla polizia perché, in stato di alterazione psicomotoria per abuso di sostanze, si era scagliato contro gli agenti, chiamati dai proprietari di un’attività commerciale, dove era entrato ed aveva disturbato i clienti. All’arrivo della Volante l’uomo aveva riversato l’aggressività contro gli agenti, tentando di colpirli ed inveendo contro di loro e a quel punto era stato accompagnato in questura per la denuncia e per essere riaffidato ai familiari, in considerazione delle condizioni in cui versava.

Ma al momento di essere congedato improvvisamente si è nuovamente accanito contro uno degli agenti, aggredendolo fisicamente e lacerandogli il giubbotto dell’uniforme. Da qui l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Ora è ai domiciliari.

