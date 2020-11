Terni, chiusa per due giorni la E45 per lavori al viadotto "Acqua e Olio". Il traffico sarà deviato

E' previsto il varo del nuovo impalcato in metallo che sostituirà il vecchio in calcestruzzo, già demolito, sulla carreggiata nord

Avanzano i lavori di risanamento del viadotto “Acqua e Olio” sulla E45, nel territorio comunale di Terni. Nei prossimi giorni in particolare - fa sapere l'Anas - è previsto il varo del nuovo impalcato in metallo che sostituirà il vecchio impalcato in calcestruzzo, già demolito, sulla carreggiata nord. Il sollevamento dell’impalcato, che ha un peso complessivo di 210 tonnellate, sarà effettuato con due speciali gru telescopiche della portata rispettivamente di 800 e 500 tonnellate.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni sarà necessaria la chiusura al traffico dell’innesto tra il raccordo Terni-Orte e la E45, in entrambe le direzioni, a partire dalle 13 di mercoledì 11 novembre 2020, fino alla mattinata di venerdì 13 novembre 2020. Il traffico sarà deviato con indicazioni sul posto.

Nel dettaglio:

- il traffico leggero proveniente da Perugia/Cesena e diretto a Orte/Roma dovrà uscire allo svincolo di San Gemini Sud (km 3,200 della SS3bis), svoltare a destra e proseguire sulla strada regionale 79 in direzione San Gemini, svoltare a sinistra e proseguire sulla SS3ter in direzione Narni, fino a immettersi sul raccordo Terni-Orte, in direzione Orte/Roma.

- il traffico leggero proveniente da Perugia/Cesena e diretto a Terni/Rieti dovrà uscire allo svincolo di San Gemini Sud (km 3,200), svoltare a sinistra in direzione Terni/Cesi e proseguire su via Gabelletta, via Augusto Daolio e via del Centenario per reimmettersi sul raccordo Terni-Orte allo svincolo Terni Nord;

- per i mezzi pesanti proveniente da nord e diretti a sud (Terni/Orte/Roma) è consigliata la percorrenza dell’autostrada A1 tramite il casello di Valdichiana o, in alternativa, la E45 con uscita allo svincolo di San Gemini Nord, anziché San Gemini Sud.

- il traffico leggero proveniente da Orte/Roma e diretto verso Perugia/Cesena dovrà uscire allo svincolo di Narni Scalo/San Gemini (km 14,100 della SS675), proseguire sulla SS3ter verso San Gemini e immettersi sulla SS3bis allo svincolo di San Gemini Sud;

- il traffico leggero proveniente da Terni/Rieti e diretto verso Perugia/Cesena dovrà proseguire sul raccordo Terni-Orte, in direzione Orte, uscire allo svincolo di Narni Scalo/San Gemini (km 14,100 della SS675), proseguire sulla SS3ter verso San Gemini e immettersi sulla SS3bis allo svincolo di San Gemini Sud;

Per i mezzi pesanti proveniente da sud e diretti verso Perugia/Cesena è consigliata la percorrenza dell’autostrada A1 con uscita al casello di Valdichiana o, in alternativa, il rientro in E45 allo svincolo di San Gemini Nord, anziché San Gemini Sud.



