Chiosco dato alle fiamme a Umbertide, trovate tracce di liquido infiammabile

Grande è l'indignazione Umbertide dopo l'incendio che lunedì sera 9 novembre ha distrutto il vecchio chiosco del parco Ranieri.

La struttura, ferma da alcuni anni, è stata ridotta in cenere da un rogo avvenuto intorno alle 19. A spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco di Città di Castello, che grazie al loro intervento hanno fatto sì che, oltre all'incendio che ha interessato la piccola casetta in legno, le fiamme non raggiungessero i numerosi alberi e il vicino circolo del tennis. Proprio i caschi rossi hanno trovato all'interno del piccolo locale tracce di liquidi infiammabili, riconducibili all'azione di un gruppo di ragazzi.

