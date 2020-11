Spoleto, brucia vettura dentro un'autofficina

10 novembre 2020 a

Brucia mezzo all'interno di un'autofficina a Santo Chiodo di Spoleto. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento della città del Festival, ha evitato danni maggiori. Nessuna persona è rimasta coinvolta e alla fine il bilancio, per quanto rilevante, è stato di certo meno pesante di come si poteva immaginare in un primo momento. Danni ovviamente ai muri dell'officina, anneriti in parte anche all'esterno. Saranno le indagini successive a chiarire le cause dell'incendio, che è divampato nel primo pomeriggio di martedì 10 novembre. Il denso fumo ha richiamato l'attenzione anche di numerosi automobilisti che si trovano a passare nella frazione spoletina.

