Terremoto a Spoleto, la Lega espelle quattro consiglieri e due assessori

I consiglieri comunali di Spoleto Sandro Cretoni, David Militoni, Giampaolo Fagotto Fiorentini e Debora Pompili, gli assessori Francesco Flavioni e Maria Rita Zengoni "non rappresentano più la Lega Umbria". A comunicarlo è il segretario regionale Lega Umbria, Virginio Caparvi. “Il provvedimento di espulsione dal partito si è reso necessario – spiega Caparvi – poiché gli stessi hanno agito reiteratamente al di fuori della linea politica della Lega Umbria”. A questo punto non resta che attendere il consiglio comunale di giovedì 12 novembre per capire quale assetto ci sarà e quanto la poltrona del sindaco Umberto de Augustinis è ancora salda.

