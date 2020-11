Emergenza Covid, il cardinale e presidente Cei Bassetti resta grave ma è "vigile e collaborante"

10 novembre 2020 a

Il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, ricoverato per Covid all'ospedale di Perugia è ancora grave ma "vigile e collaborante". Lo assicura la direzione sanitaria del Santa Maria della Misericordia nel bollettino del 10 novembre sullo stato di salute del cardinale, ancora in rianimazione. "Persiste", è scritto nel bollettino, "il quadro clinico grave. Lieve stabilizzazione dei parametri vitali. Il cardinale è vigile e collaborante. Continua terapie mediche specifiche del caso nonché ossigenoterapia e supporto ventilatorio non invasivo".

