Covid in Umbria: 485 nuovi positivi su 5.246 tamponi in 24h, tasso di contagiati giù al 9,2%. Altri nove morti e cinque ricoveri

Sono 485 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Il dato è aggiornato alle 8 di martedì 10 novembre. Record di tamponi effettuati: 5.246. Tasso di positività che scende al 9,2% (il giorno precedente era al 30,1 ma con soli 1040 tamponi con 314 positivi). I guariti sono quota 332, altro dato record, arrivando a toccare le 5.387 unità. Si tratta di più della metà degli attualmente positivi, che si attestano a 10.145. (+144). Purtroppo si registrano altri nove decessi (206 dall'inizio della pandemia), con l'indice di letalità che passa in un giorno dall'1,26 all'1,31. Cinque i ricoveri di positivi, di cui due in rianimazione. Gli ospedalizzati Covid al momento sono 429. Sono 66 le rianimazioni occupate da pazienti contagiati, su 111 terapie intensive attivate: il 59,4% di saturazione su soglia di allerta di 30%. L'Umbria ha come tetto da attivare in 72 ore 127 unità e ha scelto di aumentare i posti di rianimazione con approccio modulare. Con il piano di salvaguardia, ulteriore passaggio previsto, le rianimazioni dovranno arrivare a quota 167.

