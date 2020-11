Assisi, allarme bomba all'Unicredit di Santa Maria degli Angeli

10 novembre 2020 a

Allarme bomba all'Unicredit in piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli martedì mattina 10 novembre intorno alle 9,30. Un pacco sospetto alla base dell'allarme, che ha visto convogliare sulla popolosa frazione di Assisi carabinieri, polizia locale, polstato ed esercito. Ooltre naturalmente gli artificieri,. Più tardi è arrivato sul posto anche il sindaco Stefania Proietti per seguire in prima persona l'evolversi della situazione. La zona è stata subito recintata e il traffico immediatamente chiuso in via Patrono d'Italia, via Becchetti e via De Gasperi. Numerosi i curiosi attirati dall'insolito spiegamento di forze a Santa Maria degli Angeli.

