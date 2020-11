Covid Umbria, l'epidemiologo: quadro preoccupante, più restrizioni per uscirne prima

10 novembre 2020 a

L’indice di contagio scende ma resta sopra l’1.5 (1.53), sale la soglia delle ospedalizzazioni, in particolare quella di terapia intensiva e crescono sia il numero di positivi che quello dei focolai. E’ quanto emerge dal report di Ministero della Salute e Iss nella settimana 26 ottobre - 1 novembre che ha portato l’Umbria nella zona arancione. Il professor Fabrizio Stracci, docente di sanità pubblica presso l’Università degli Studi di Perugia e membro del comitato tecnico scientifico costituito dalla Regione per l’emergenza Covid, definisce il quadro “preoccupante”.

Professor Stracci, come legge questi numeri?

“Il discorso sugli indicatori sarebbe lungo da affrontare. Quello che emerge, comunque, è che l’Rt, al di là delle oscillazioni, rimane elevato, le strutture sanitarie sono sottoposte a un carico crescente e strumenti come il contact tracing non possono essere efficaci con questo numero di positivi ”.

Come può essere affrontata la situazione?

“I numeri che osserviamo e gli eventi come la diffusione negli ospedali, nelle rsa, nelle carceri sono difficili da sostenere per il servizio sanitario e impossibili per il contact tracing. Allora abbiamo questa scelta : andiamo avanti con misure parziali e controlliamo dopo 10-20 giorni se hanno funzionato o ricorriamo a misure più importanti per controllare i contagi. Non si può dire con certezza quale opzione sia migliore”.

A suo parere, qual è la strada migliore da percorrere?

“Personalmente, opterei per misure più restrittive subito perché possono durare meno e ci danno respiro per riorganizzarci in termini di protezione delle strutture sensibili e riorganizzazione degli strumenti come il contact tracing. Ovviamente, se non si realizzano interventi per potenziare le strutture del servizio sanitario regionale sottoposte a maggior pressione, non si investe il tempo garantito dalle limitazioni per riorganizzare gli interventi e per mettere a punto nuovi strumenti che possano ridurre la trasmissione familiare e con essa il passaggio ai soggetti a rischio di malattia severa, poi si rischia di tornare fuori controllo più o meno rapidamente quando le misure verranno allentate”.

