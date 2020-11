Covid, l'Umbria arancione. La presidente Donatella Tesei: "Ora il governo aiuti le nostre imprese"

10 novembre 2020 a

a

a

Nella mappa dell’Italia del Covid, l’Umbria diventa arancione, vale a dire zona a rischio medio-alto per cui è previsto, da mercoledì, un lockdown “morbido”. L’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, è stata determinata dai dati giunti nelle scorse ore al governo che parlano, per l’Umbria, di un indice di contagio sopra all’1.5 (1.53) e di una rete ospedaliera ancora sotto pressione, almeno per quanto riguarda le terapie intensive. La presidente di Regione, Donatella Tesei, intervistata lunedì da Sky Tg24: “Se è una decisione giusta o sbagliata? I dati tecnici non sono di mia competenza, crediamo ci siano persone deputate a queste valutazioni”. La presidente ha comunque voluto evidenziare che non si tratta di pagelle. Chiarezza è stata fatta sulla questione terapie intensive. “A ieri (domenica sera, ndr) avevamo 111 posti e nel giro di due o tre giorni ne attiveremo altri per arrivare a 127 complessivi, come da piano modulare. Ma stiamo anche predisponendo un piano di salvaguardia per andare oltre”. La governatrice ha comunque voluto evidenziare come la curva dei contagi sia “repentina e velocissima” in tutta Italia. Per la presidente, in Umbria è stato fatto quanto possibile. “Siamo partiti da 59 posti di terapia intensiva, abbiamo adeguato il personale Usca e stiamo completando l’installazione dell’ospedale da campo che da giovedì sarà in grado di accogliere i primi pazienti”, ha spiegato. “Quello che a me però preoccupa - ha continuato - è che si possa andare incontro ad una altrettanto grave emergenza economica”. Da qui l’appello che la governatrice ha rivolto al governo: “Servono adeguati sostegni per le nostre imprese". -

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.