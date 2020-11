Umbertide, incendio al parco Ranieri: chiosco distrutto dalle fiamme, i vigili del fuoco salvano i palloni del circolo tennis

09 novembre 2020 a

Incendio nella serata di lunedì 9 novembre 2020 a Umbertide, nel centralissimo Parco Ranieri. La squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello è intervenuta intorno alle ore 19,20 per spegnere le fiamme che hanno divorato il chiosco in legno situato all'interno della zona verde della cittadina dell'Altotevere. La struttura è andata distrutta e con essa il materiale al suo interno. È stato però evitato che l'incendio si propagasse alle piante limitrofe e quindi ai palloni pressostatici dell'attiguo Circolo Tennis. La struttura e a pochissimi metri dal rogo che i vigili del fuoco hanno domato. Sono in corso indagini.

