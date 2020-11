San Venanzo, muore a 69 anni investito dalla motozappa

10 novembre 2020 a

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di domenica 8 novembre a San Marino, frazione del Comune di San Venanzo.

Alfredo Lodi, 69 anni, è stato investito dalla motozappa di sua proprietà, che stava riportando all’interno di un annesso agricolo in cui teneva tutto l’occorrente per il lavoro nei campi ed è morto. Il mezzo, tuttavia, si è azionato in retromarcia, essendo “sprovvisto del meccanismo di sicurezza che è invece proprio dei modelli più recenti”, come precisato dai carabinieri della compagnia di Orvieto, guidati dal tenente Luciano Lappa, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. Nell’impatto col mezzo, che ha falciato Lodi, il suo corpo è stato sbalzato sopra il tetto dell’annesso agricolo.



Servizio integrale a cura di Jacopo Barbarito sul Corriere dell'Umbria del 10 novembre



