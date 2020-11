Foligno, due furti in appartamento poco prima di cena

09 novembre 2020 a

Approfittano delle prime ore di buio e dell'assenza dei proprietari per svaligiare un appartamento. È successo nel tardo pomeriggio di sabato 7 novembre, a Foligno. A finire nel mirino dei malintenzionati un'abitazione di via Trasimeno dove i ladri hanno fatto ingresso tra le 18 e le 19. Brutta sorpresa dunque per i proprietari che hanno dovuto far fronte, oltre al danno provocato dal furto, anche alla beffa di ritrovare la casa completamente a soqquadro. I ladri, secondo quanto raccontato dal proprietario, hanno portato via tutto l'oro presente in casa risparmiando però i monili composti da perle e da pietre preziose. Una scoperta avvenuta intorno all'orario di cena, poco prima del coprifuoco. Sul posto le forze dell'ordine allertate dai proprietari e che hanno dato avvio alle indagini. Quella che si è appena conclusa nel territorio, tuttavia, non è stata una settimana tranquilla. Solo nel tardo pomeriggio di giovedì i ladri hanno battuto più abitazioni della zona di via Monte Cervino. Qui hanno tentato di entrare in due abitazioni, mentre sono riusciti ad entrare nella terza portando via alcuni oggetti, tuttavia non di elevato valore. Colpo decisamente più invasivo quello inferto ai danni di un’abitazione che si trova nella campagna di Spello, nella giornata di martedì. I ladri, per portare a termine il colpo, hanno provocato danni ingenti alla casa. Infatti sono riusciti ad asportare un'intera cassaforte contenente oro e fucili. Anche in questo caso il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio, tra le 18.30 e le 20.



