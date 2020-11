Covid, cinque regioni in zona arancione: Umbria, Toscana, Basilicata, Abruzzo e Liguria

09 novembre 2020 a

Passaggio nella zona arancione per cinque regioni. Si tratta di Umbria, Toscana, Basilicata, Abruzzo e Liguria. La decisione è stata presa nel corso della riunione del ministero della salute che si è tenuta oggi pomeriggio, 9 novembre, e comunicata dal titolare del dicastero, Roberto Speranza. Le regioni entrano dunque in una fascia che prevede maggiori restrizioni. Gli effetti del provvedimento che il ministro della salute si appresta a firmare, avranno decorrenza a partire dalla giornata di mercoledì 11 novembre. Il passaggio tra i territori con maggiori restrizioni si è reso necessario in base ai dati dei 21 parametri scientifici, come previsto dal recente Dpcm.

