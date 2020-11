Sindaco di Alviano, in provincia di Terni, positivo al tampone: "Sto bene, ma raccomando prudenza"

Si tratta di Giovanni Ciardo, primo cittadino di Alviano: "Ho solo qualche lieve sintomo riconducibile al virus in via di attenuazione"

Il sindaco di Alviano, in provincia di Terni, Giovanni Ciardo, è positivo al Coronavirus. E' stato lo stesso primo cittadino a renderlo noto, notizia rilanciata poi dall'ufficio stampa della Provincia di Terni.

"Confermo che sia io che i miei famigliari stiamo bene – ha spiegato Ciardo - solo qualche lieve sintomo riconducibile al virus in via di attenuazione. Ringrazio tutti coloro che, attraverso messaggi o telefonate, hanno manifestato affetto e vicinanza alla mia famiglia".

"Ribadisco la mia disponibilità telefonica e quella degli organi comunali per far fronte a qualsiasi necessità. In attesa di ricontrarci fisicamente raccomando a tutti la massima prudenza in questo complicato momento”.

Il sindaco si era già posto in isolamento pochi giorni fa.

