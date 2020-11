Covid Umbria, nove morti in 24 ore. Positivo un tampone su tre: 314 i nuovi contagi

09 novembre 2020 a

a

a

Nove morti nel giro di 24 ore, 314 i nuovi contagi ma a fronte di 1.040 tamponi eseguiti. Praticamente uno su tre è risultato positivo. Sono i numeri del bollettino di Regione e Protezione civile di lunedì 9 novembre. Arrivano a 10.001 gli attualmente positivi, 424 i ricoverati di cui 64 nelle terapie intensive. Sono 10.832 le persone in isolamento. Secondo l'ultimo report del Ministero della salute, quello in base al quale forse già nella giornata di lunedì 9 novembre verrà decisa la fascia di rischio dell'Umbria (in giallo fino al week end) aumentano anche i nuovi focolai: da 95 a 105 quelli riconducibili a catene di trasmissione già note.

