Acquasparta: cresce il numero di positivi al Coronavirus, il sindaco chiude per dieci giorni tutte le scuole

Aule vuote dal 10 al 19 novembre 2020, per "permettere una sanificazione approfondita dei locali e per tentare di impedire la diffusione del contagio"

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale di Acquasparta, in provincia di Terni.

Lo ha annunciato il sindaco, Giovanni Montani, dopo la crescita esponenziale del numero dei contagiati al Coronavirus. "Dopo i numeri alti degli ultimi giorni - ha spiegato Montani - il mio dovere di primo cittadino mi impone di garantire a tutti salute e sicurezza ed è in questa ottica che vi sto comunicando le decisioni che intendo prendere per le prossime settimane che riguarderanno le scuole e la loro apertura. Io e la giunta comunale abbiamo deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado dal 10 novembre al 19 novembre 2020 per permettere una sanificazione approfondita dei locali e per tentare di impedire la diffusione del contagio".

"Solo remando nella stessa direzione - conclude Montani - potremmo uscirne e tornare ad una vita il più normale possibile".

