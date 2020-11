Covid, cardinale Gualtiero Bassetti: condizioni più gravi. L'ultimo bollettino dell'ospedale di Perugia

09 novembre 2020 a

Si aggravano le condizioni del cardinale Gualtiero Bassetti ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Perugia. Lo riferisce il bollettino medico di lunedì 9 novembre nel quale si specifica che sono in corso gli accertamenti diagnostici e tutte le cure del caso. Il cardinale, presidente della Cei, è ricoverato al Santa Maria della Misericordia dal 31 ottobre, in terapia intensiva dal 3 novembre dopo una variazione dei parametri vitali. La notizia della positività al Covid era stata il 28 ottobre dall'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei. In questa nota si sottolineava che il cardinale Bassetti "vive questo momento con fede, speranza e coraggio".

