E' morto Tonino Cannata, capo scout e promotore dello scoutismo a Terni. Il ricordo della diocesi e del vescovo Piemontese

Mondo dello scoutismo in lutto, nella diocesi di Terni, Narni e Amelia, per la morte di Tonino Cannata, capo scout, promotore e punto di riferimento dell'attività per tanti anni. Avrebbe compiuto 76 anni il 19 novembre 2020, è venuto a mancare domenica 8 novembre.

"Il vescovo, padre Giuseppe Piemontese e tutta la diocesi - scrive la Pastorale Giovanile diocesana - ringraziano il Signore per il dono della vita di Tonino Cannata, capo scout, che giunto oggi al termine della sua strada su questa terra ora contempla da vicino i 'bivacchi dei beati, stretti in cerchio al lor Signor”. Lo ricordano "come cristiano, educatore di giovani, appassionato del metodo scout e promotore dello scoutismo in tutta la nostra diocesi e ne commemorano l’impegno profuso nell’apostolato dei laici come membro della Consulta di Pastorale Giovanile e di altri organismi di partecipazione".

Il vescovo Piemontese formula infine l'auspicio che "tanti altri possano raccoglierne il testimone di educatore nel servizio appassionato alle giovani generazioni".

