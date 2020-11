Terni, raid vandalico in un parco di Collescipoli. Distrutte le panchine sistemate dai volontari

08 novembre 2020 a

Raid vandalico, durante la notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre, al parco della Meloria a Collescipoli. Ignoti hanno distrutto le panchine del parco sistemate di recente dai volontari e hanno svuotato in terra i rifiuti contenuti nei cestini. Non è la prima volta che si verificano atti simili nell'area verde del piccolo borgo alle porte di Terni. Già un anno fa erano state distrutte altre panchine sempre nello stesso parco pubblico. Il consigliere comunale del Movimento 5 stelle, Federico Pasculli, ha sollecitato maggiori controlli nella frazione per evitare il ripetersi di simili episodi. Alcuni residenti avrebbero notato dei ragazzi nel parco dove si sono verificati i danneggiamenti.

