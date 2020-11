Terni, a soli dieci anni Ludovica incanta il pubblico di Tu si que vales con la sua chitarra

08 novembre 2020 a

A soli dieci anni, Ludovica Leonardi, residente a Terni, sabato 7 novembre, ha incantato con la sua chitarra, sulle note di Shape of you di Ed Sheeran, i giudici di Tu si que vales, talent show di Canale 5. Applausi ed elogi da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Ludovica da sette mesi frequenta la scuola MusikArte di Francesco Granati con lezioni a distanza, a causa del Covid. Un talento eccezionale tanto da lasciare il pubblico senza parole e ricevendo il 98 per cento dei sì dalla giuria. I giudici hanno sottolineato che Ludovica ha un talento straordinario con la voce di una ragazza di 20 anni.

