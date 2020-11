Covid in Umbria, contagi in 37 strutture residenziali e al Serafico. Focolai di medici e infermieri, 4 infetti a Pantalla

Alessandro Antonini 09 novembre 2020 a

a

a

Aumentano ancora i contagi nelle Rsa, strutture protette e istituti di cura. E’ di domenica 8 novembre la notizia di undici positivi all’istituto Serafico di Assisi, centro riabilitativo per di disabili. I positivi nelle Rsa Covid dedicate (ex Grocco, Foligno e Spoleto) passano da 30 a 33 in un giorno. Dato aggiornato a ieri. Al 4 novembre in tutte le strutture residenziali umbre c’erano 339 positivi di cui 227 ospiti, 51 animatori, 57 oss, 5 infermieri e un medico. Ventinove i ricoverati, sei i decessi. Ben 37 le strutture interessate su 41. “A seguito dell’attività di screening con tampone molecolare eseguito per l’identificazione precoce di eventuali casi Covid-19 - è scritto in una nota del Serafico - sono risultati positivi 9 ragazzi e due operatori di una stessa residenza. Tutti i positivi sono asintomatici e stanno bene. La residenza interessata non è di quelle all’interno della struttura principale, ma è situata all’interno del parco sensoriale ed è del tutto autonoma.

L’attività di screening eseguita già su tutto il personale delle 6 residenze e sul personale del centro semiresidenziale e ambulatoriale del Serafico non ha evidenziato attualmente altri casi positivi. Dal mese di febbraio è stato assegnato del personale dedicato a ciascuna residenza (fisioterapisti, oss, educatori e personale di pulizia), e sono state completamente isolate le attività rivolte verse gli esterni da quelle rivolte agli interni, al fine di evitare eventuali diffusioni del virus in una comunità che tra dipendenti e utenti conta quasi 300 persone”. L’attività di screening preventiva, fa saper sempre l’Istituto, “si è rivelata fondamentale per intervenire precocemente nell’individuazione di casi asintomatici che altrimenti non sarebbero stati identificati”.

La direzione fa saper ancora che resterà in contatto con tutte le famiglie dei ragazzi e con la Asl che monitora costantemente la situazione.

Ma il virus sta incrementando casi di positivi anche negli ospedali. Dopo un primo screening sono risultati quattro i positivi del personale sanitario all’ospedale della Media Valle del Tevere, a Pantalla di Todi. Positivi a reparti chiusi a Foligno: prima medicina d’urgenza - riaperto dopo la sanificazione - poi pneumologia. Cinque tra medici e infermieri sono positivi anche all’ospedale di Orvieto, idem a Branca, a radiologia. Contagiati anche a Perugia e Terni. E’ un indicato re critico. “L’evidenza di nuovi focolai negli ultimi 7 giorni in particolare se in Rsa, ospedali e case di riposo”, è scritto in uno dei 21 parametri del ministero utilizzati per il monitoraggio settimanale. “ La presenza nuovi focolai nella regione richiede una valutazione del rischio ad hoc che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.