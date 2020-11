Perugia, vetro dell'edicola sacra in frantumi per rubare la statuetta della Madonna

09 novembre 2020 a

Ignoti hanno spaccato il vetro dell’edicola votiva di via Carlo Manuali, a poche decine di metri dalla sede dell’Università per Stranieri, per rubare la statuetta della Madonnina che si trovava all’interno. A segnalare l’episodio sui social sono stati gli stessi residenti della zona che hanno rimarcato come tutta la zona sia lasciata all’incuria più totale e come siano necessari interventi da parte del Comune. Al momento non è chiaro quando il furto sia stato compiuto. I residenti hanno notato solo domenica che il vetro dell'edicola sacra era stato mandato in frantumi ma il fatto potrebbe essere stato compiuto anche qualche giorno prima.

