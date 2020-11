Perugia, la pinseria Torre degli Sciri alla conquista del mondo

09 novembre 2020 a

Una pinseria di Perugia sta conquistando il mondo. Il suo titolare, Davide Anderlini, è stato selezionato tra altri 160 mila, per far parte della terza edizione di Pizza in the world - Talent story, un progetto internazionale dedicato all’arte dei pizzaioli. La sua storia, infatti, è l’emblema di come con coraggio e professionalità, si possano superare anche le situazioni più complicate. La pinseria si trova in una posizione molto suggestiva, sotto la Torre degli Sciri e di fronte all’oratorio di San Francesco. Ma l’inizio non è stato facile. Davide Anderlini - che ha cominciato partecipando per curiosità a un master per pizzaioli e diventando istruttore in poco più di un anno - nel 2017 ha investito tutti i suoi risparmi insieme alla moglie Rosaria Yabar (pure lei istruttrice e diplomata economo dietista) in un piccolo locale, 50 metri quadrati di cui 35 dedicati alla cucina, che nel giro di un anno e mezzo era stato aperto e chiuso per tre volte. E che ora è cambiato totalmente: da pizzeria al taglio si è trasformato in pinseria e hamburgheria dove, oltre a Davide e la moglie, lavorano anche altre otto persone. I clienti aumentano e infatti è già stato iniziato l’ampliamento dell’attività. Il locale - unica pinseria certificata del territorio - è stato preso come esempio da Sviluppumbria nel 2018 come startup di successo, sempre nel 2018 gli è stato conferito il premio come miglior pizzeria di Perugia da parte di Restaurant Guru. Al campionato nazionale per le eccellenze italiane a Massa Carrara ha ottenuto un ottavo posto mentre TripAdvisor gli ha assegnato il Travellers’ Choiche 2020, un premio speciale riservato solo al 10% delle attrazioni a livello internazionale. “Purtroppo stiamo attraversando un momento molto difficile ma riusciremo a venirne fuori - evidenzia Davide - Prima ancora che entrassimo in questa emergenza sanitaria, avevamo fatto studiare una app che permette di ordinare e prenotare la consegna a domicilio direttamente dal telefonino. E’ attiva dallo scorso marzo e funziona benissimo”.

