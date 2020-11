Umbria, in preghiera per il cardinale Bassetti durante la celebrazione per Sant'Ercolano

08 novembre 2020 a

Una preghiera speciale per il cardinale Gualtiero Bassetti, ricoverato per Covid in terapia intensiva dallo scorso 3 novembre, per tutti i malati e per gli operatori sanitari che si prendono cura di loro è stata rivolta domenica nel corso della celebrazione del Santo patrono della città e dell’Università degli Studi di Perugia, Ercolano, vescovo e martire, tenutasi nella chiesa trecentesca a lui intitolata. Celebrazione presieduta dal rettore don Francesco Benussi, alla presenza del sindaco Andrea Romizi, animata dal gruppo vocale “I Madrigalisti di Perugia”. Il primo cittadino, al termine della liturgia, ha acceso il cero votivo al Santo patrono sostando davanti al reliquiario di Sant’Ercolano. A margine della celebrazione il sindaco Romizi e il rettore don Benussi hanno sottolineato l’importanza della celebrazione di ieri, tenutasi nel rispetto delle norme anti contagio, per rinsaldare il legame della Perugia civile e religiosa in un’epoca di grande prova anche della tenuta del tessuto sociale, a causa della pandemia in corso.

