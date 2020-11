Auto in fiamme sulla strada tra Gualdo Tadino e Assisi

08 novembre 2020 a

I vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti nel tardo pomeriggio di domenica 8 novembre in località Pastina, sulla strada che da Gualdo Tadino conduce ad Assisi. Qui i pompieri hanno dovuto spegnere le fiamme che hanno interessato un'auto, una Fiat 500. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, così da consentire la ripresa del traffico veicolare. Ancora da chiarire le cause che hanno dato origine alle fiamme.

