Selvaggia Lucarelli e l'odio social contro di lei: Damaschi la insulta con allusioni sessuali, la giornalista pubblica tutto

Selvaggia Lucarelli ha messo nel mirino (tra le altre) una figura molto conosciuta in Umbria. Si tratta infatti dell'ex presidente del Perugia, Roberto Damaschi, che nei giorni scorsi ha attaccato la giornalista sui social. Da tempo tuttavia Selvaggia Lucarelli combatte l'odio social nei suoi confronti e le parole decisamente sopra le righe scritte dall'ex patron del Grifo (con chiare allusioni sessuali) hanno scatenato la giurata di Ballando con le stelle. Selvaggia Lucarelli ha infatti postato i commenti offensivi di Damaschi verso di lei, poi la foto dell'imprenditore ai tempi della presidenza del club biancorosso. Insomma, una vera e propria controffensiva, sempre sui social, in questo caso attraverso le storie di Instagram. In uno dei commenti di Damaschi, l'ex presidente invitava a verificare di persona se il noto porno attore Rocco Siffredi fosse positivo al Covid: "Magari ne trae giovamento", scrive appunto Damaschi, in una battuta di cattivissimo gusto. Chissà se la polemica vivrà ora dei nuovi capitoli.

