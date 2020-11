Coronavirus, cardinale Gualtiero Bassetti: restano gravi le condizioni. L'ultimo bollettino medico

Il presidente della Cei è ricoverato in terapia intensiva a Perugia

Restano gravi le condizioni del cardinale Gualtiero Bassetti. Il quadro clinico del presidente dei vescovi, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Perugia dopo avere contratto il coronavirus, resta invariato anche se "persistono condizioni di gravità". Lo fa sapere l’ultimo bollettino medico relativo alle condizioni di salute del cardinale Gualtiero Bassetti nel quale vengono confermate la "ventilazione non invasiva e le terapie mediche del caso".

La Chiesa di Perugia, si è riunita in preghiera per il suo arcivescovo per le celebrazioni di sant’Ercolano, vescovo e martire, "defensor civitatis", patrono della città e dell’Università. Una preghiera per tutti i malati di Coronavirus.

