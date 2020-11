Covid in Umbria, 660 nuovi positivi e 10 morti nelle ultime 24 ore. Dodici ricoveri in più di cui 4 in rianimazione

Ale.Ant. 08 novembre 2020 a

Sono 660 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Umbria. E' il dato aggiornato alle 8 di domenica 8 novembre. I tamponi effettuati sono stati 4.085 (329.812 in totale). Dodici i ricoveri in più di positivi, di cui quattro in rianimazione. Gli ospedalizzati Covid al momento sono 415 di cui 62 in terapia intensiva. Dieci i decessi registrati in 24 ore. Sono 188 i morti con Covid in Umbria dall'inizio della pandemia. I nuovi guariti sono a quota 220 (4.986 in totale). Gli attualmente positivi sono 9.805. In isolamento sono finiti 10.656 umbri. Il tasso di positivi sui tamponi effettuati è del 16,1%.

