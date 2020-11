Città di Castello, Luisa Zappitelli compie 109 anni: niente festa e l'invito alla mascherina

08 novembre 2020 a

a

a

Ben 109 anni compiuti al tempo del Covid senza festa con parenti e amici ed un chiaro messaggio sul rispetto delle regole e distanziamenti vari. “Mettete la mascherina mi raccomando, questo virus è un brutto diavolo. Quando sarà possibile festeggeremo insieme. Grazie a tutti degli auguri”. Luisa Zappitelli, per tutti “Lisa”, ultracentenaria, una delle nonne più longeve d'Italia, proprio nel giorno del suo compleanno, non perde occasione con la consueta schiettezza e simpatia, per lanciare messaggi a dir poco eloquenti ed attuali. A malincuore, ma con grande senso di responsabilità, in accordo e sintonia con i figli Anna e Dario Ercolani, ha deciso di rinunciare a pranzi, torte, candeline da spegnere e festa in famiglia con parenti, nipoti e tanti vicini e amici che gli vogliono bene.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.