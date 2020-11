Terni, appello sui social rivolto ai giovani per invitarli a donare sangue in ospedale

08 novembre 2020 a

a

a

Sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue unendo, tramite nuovi strumenti, semplici cittadini e amministratori. E allora ecco un videomessaggio rivolto proprio ai ragazzi, da diffondere sui social, promosso dalla società civile e da chi ogni giorno con i ragazzi vive fianco a fianco. L’idea è stata lanciata da Gianluca Marini, ternano, padre di due figli adolescenti e da tempo attivo sul fronte dell’impegno civico anche con le attività di musicista e scrittore. Il progetto del video è stato accolto poi sia dall’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, in particolare dal commissario straordinario Pasquale Chiarelli e dal direttore del Servizio Immunotrasfusionale Augusto Scaccetti, sia dalla politica. Monia Santini, consigliera comunale e provinciale, per offrire un sostegno ancora più concreto all’iniziativa ha presentato due atti di indirizzo, rivolti proprio a Comune e Provincia di Terni, con l’obiettivo di stipulare un protocollo di collaborazione tra istituzioni e società civile per sensibilizzare alla donazione. Il video, realizzato con il montaggio di Mauro Castellani e la fotografia di Federica Micheli, è stato realizzato al centro trasfusionale dell’ospedale Santa Maria di Terni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.