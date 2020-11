Tu sì que vales, il numero di Andrea Paris conquista giudici e giuria popolare

08 novembre 2020 a

Andrea Paris grande protagonista della puntata di Tu sì que vales di sabato 7 novembre, Il "prestiggiattore" di Foligno, dopo aver quasi sfiorato la vittoria nel marzo dello scorso anno a Italia's Got Talent, si è esibito anche sul palco del talent show di Canale 5. Il suo numero, assolutamente "Covid free", ha avuto in Gerry Scotti una spalla divertita, che ha fatto da "avatar" dell'artista foligate, impegnato in un divertente numero con le carte. Unanime il giudizio positivo dei giudici e del 95% del pubblico presente in studio. Per il suo numero, Paris concorrerà anche per il premio "Magico come il talento", messo in palio da Tim, main sponsor del programma.

